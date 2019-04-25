Летом ежемесячно паспорта РФ будут получать около 30 тысяч жителей ЛДНР

В Донбассе в скором времени начнется выдача российских паспортов.

Как высинилось, подготовка к этому процессу началась еще в феврале текущего года. Об этом сообщил ополченец ДНР Александр Жучковский. На своей странице в "ВКонтакте" он написал, что работы по созданию соответствующей инфраструктуры велись с конца февраля в УФМС Ростовской и Воронежской областей. За это время построены пункты пропуска вблизи границы, заготовлены бланки паспортов, закуплены автомобили, которые будут курсировать с документами с территории республик в УФМС.

Кроме того, возле КПП на границе будут развернуты мобильные пункты для облегчения приема документов от людей, которым затруднительно добираться в стационарные пункты в РФ.

Как отмечает Жучковский, УФМС Воронежской области будет выдавать паспорта жителям ЛНР, ростовское управление - жителям ДНР. Пропускная способность ростовского УФМС - около 15 тыс. паспортов в месяц, мощности воронежского примерно те же. "Уже летом ежемесячно российские паспорта будут получать будет около 30 тыс. жителей ЛДНР. В первую очередь документы получат силовики и военные, большинство которых уже в марте-апреле написали заявления. Далее - республиканские госслужащие и бюджетники", - сообщил ополченец.

Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, указ об упрощённом порядке выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик является новым этапом оккупации Донбасса.

Как сообщало Накануне.RU, данный указ был подписан сегодня президентом РФ Владимиром Путиным. Документ определяет категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, в гуманитарных целях.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела", — написал Климкин в Twitter.