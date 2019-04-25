В России намерены требовать компенсации с Прибалтики за злодеяния коллаборационистов

С прибалтийских государств могут потребовать компенсации за злодеяния, совершенные представителями коллаборационистских отрядов этих стран в годы Второй мировой войны. У жертв военных преступлений коллаборационистов, совершенных в Ленинграде, Псковской и Новгородской областях, а также в Белоруссии и других странах, появилось "окно возможностей" в виде подачи соответствующих исков. Об этом заявил научный сотрудник Института истории РАН, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков. О том, как и на каких основаниях готовятся подобные иски - в материале Накануне.RU.

Участие латышских и эстонских коллаборационистов в блокаде Ленинграда исторически засвидетельствовано. "Прибалтийские коллаборационисты активно участвовали в блокаде Ленинграда, а также в карательных операциях на территории оккупированной Ленинградской области, документами это хорошо фиксируется", - заявляет Александр Дюков.

По его мнению, поскольку "блокада Ленинграда была хорошо спланированным и задуманным нацистским преступлением", фактически геноцидом нации, прибалтийские коллаборационисты тем самым участвовали в совершении преступления против человечности - именно так это может квалифицироваться по уставу международного военного трибунала в Нюрнберге. А такие преступления не имеет сроков давности, отметил он.

При этом в советское время наказание за действия коллаборационизма охватило не всех, и до сих пор не наказаны некоторые соучастники тех событий, уточнил историк.

Как подчеркнул Дюков, в 1947 году задержанные и арестованные прибалтийские коллаборационисты были де факто амнистированы - "их фактически отпустили из лагерей на волю".

Позднее, уже 1960-1970 е гг., был проведен ряд расследований, связанных с отдельными коллаборационистскими отрядами - например, командой Арайса в Латвии или литовским батальоном Антанаса Импулявичюса. Но массовое выявление вины тех, кто служил в немецких формированиях коллаборационистов, не происходило, заявил эксперт.

Сегодня участники ежегодных маршей легионеров СС в Риге - это те самые коллаборационисты, которых в 1947 году советская власть "сдуру не наказала", считает Дюков.

Блокада Ленинграда - не единственный эпизод, в котором "засветились" отряды прибалтийских коллаборационистов. В качестве исполнителей и непосредственных палачей они участвовали в ряде карательных операций на территории других регионов РСФСР, а также Белоруссии, Украины. Такой была, например, операция "Зимнее волшебство", которая проводилась в Белоруссии, а также карательные операции в Псковской области.

Научный сотрудник Института философии НАН Республики Беларусь Петр Петровский заявил, что тема "правового возмездия" в белорусском обществе является сегодня резонирующей.

"Мы сотрудничаем с коллегами из России и Германии, чтобы четко выявлять фамилии конкретных убийц, выявлять их сегодняшнее местоположение, а также подчеркивать их ужасающую роль в том, что они творили в Белоруссии", - сказал он.



Марш "ветеранов SS" в Прибалтике

Историк предложил создать мемориальный комплекс жертвам коллаборационизма, ведь за всю войну только на территории Белоруссии было уничтожено около 1,5 млн человек. "При этом в Витебской и Полоцкой областях, в которых в большинстве своем взаимодействовали латышские коллаборационисты, было уничтожено более 260 тысяч человек. Это установленных. Мы не говорим здесь о пропавших без вести", - добавил Петровский.

В результате карательных операций прибалтийских коллаборационистов пострадали и жители Псковской области. В 1960-е гг. в ходе процессов, проведенных КГБ по этим преступлениям, были расстреляны или осуждены какое-то количество участников этих злодеяний. "Но эти процессы не затронули глубинную часть… Некоторые люди, совершавшие эти преступления, остались безнаказанными… Их дети пытаются сейчас сделать белое черным, а черное - белым. До сих пор этот нацизм бродит по Прибалтике в том же самом ключе", - считает директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев.

В свою очередь историк Александр Дюков убежден, что сегодня существуют возможности для предъявления исков о компенсации, гражданско-правовых исков к современным правительствам стран Прибалтики.

"Предъявление исков связано с рядом юридических тонкостей, однако такая дорожная карта нами разработана. Пока не буду озвучивать. Но, тем не менее, она вполне рабочая. Мы видим возможности обойти государственный иммунитет, которым обладают суды государства", - прокомментировал глава фонда "Историческая память".

На данный момент подобные иски готовы подать примерно полтора десятка человек, сообщил он. "Мы общались с историками, с юристами, которые разработали схему возможности подачи подобного иска. Это нелегкое дело. Схема, как я понимаю, очень интересная. Пока мы не подадим иск, я воздержусь от ее озвучивания. Но если все сложится удачно, то мы иски можем увидеть уже через два-три месяца", - уточнил Дюков в комментарии Накануне.RU.

Организаторы этого процесса ставят задачу предъявить иски к государствам. "Выявление ответственности конкретного человека будет проводиться, но в данном случае более важно, что прибалтийские страны создают такую ситуацию, в которой предъявление к ним подобных исков с правовой точки зрения возможно", - указал он.

С тем, что странам Балтии стоит предъявить счета за деяния коллаборационистов, которых они настойчиво считают "национальными героями", согласилась и президент Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева. "Прибалтийские страны не являются государствами с идеологической ответственностью, с правительственной, с гражданской позицией по отношению к своему народу, к своей истории. Они хотят себя видеть жертвой, причем эта жертва - чистая, непорочная, вся в розовых бантиках… Но зло должно быть наказано, причем зло нужно вырывать с корнями", - заявила она.