Профсоюзы Ветлужских не поднимут "на щит" лозунги против пенсионной "реформы" на 1 мая

Свердловские профсоюзы выйдут 1 мая с единым требованием "За справедливую экономику в интересах человека труда". Абсолютно во всех регионах России под флагами профсоюзов выйдут работники разных отраслей экономики, представители разных национальностей, разных политических взглядов и вероисповедания, молодежь и ветераны. Как рассказали Накануне.RU в ФПСО, никаких лозунгов против "пенсионной реформы" и высоких тарифов на вывоз мусора при этом не будет.

Всего в Свердловской области в первомайской акции примут участие около 70 тыс. человек, из которых более 20 тыс. – молодёжь. Планируется, что больше всего людей соберётся в Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Колонны начинают формироваться в 09.00 по ул. Пушкина, 10.

"Профсоюзы выступают за развитие передовой экономики России и справедливое распределение ее доходов, когда работники трудятся в режиме полной занятости на безопасных рабочих местах, получают за свой добросовестный труд справедливую заработную плату, справедливые социальные гарантии, доступные медицину, образование и жилье", - сообщают в профсоюзе.

По сути, люди также будут требовать справедливую зарплату, справедливость в трудовых отношениях, справедливое отношение к молодёжи и ветеранам и за надёжные социальные гарантии.

Профсоюзы требуют увеличить долю тарифной ставки до 70%: если постоянная часть з/п – ниже 50%, это позволяет работодателям манипулировать с долей переменной части, лишая работников гарантий материальной стабильности и сдерживая рост доходов населения.

От лозунгов против повышения пенсионного возраста ФПСО отказалась. Но есть на тему повышения пенсий. Например: "Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!", "За справедливые пенсии – рассчитанные по трудовому вкладу!", "Достойная зарплата – достойная старость!", "Минимальные пенсии – на уровень прожиточного минимума!", "Нам нужны достойные пенсии, а не пособия по безработице!".

Что касается высоких тарифов на вывоз мусора, то в рамках первомайского шествия будет плакат "тарифы на ЖКХ – под жесткий контроль государства!" – но и тут тарифы "привяжут" к поднятию заработной платы. "Мы имеем в виду, что тарифы на разнообразные услуги растут, а заработная плата за ними не поспевает. Профсоюзы интересует сфера социально-трудовых отношений", - добавили в ФПСО.

Напомним, поэтапное повышение пенсионного возраста стартовало в 2019 г. и завершится в 2028 г. За пенсионную "реформу" голосовал и депутат Госдумы от "Единой России", лидер Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.