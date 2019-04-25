25 Апреля 2019
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Профсоюзы "тюменской матрешки" выйдут на Первомай с лозунгами против пенсионной "реформы"

В Международный день солидарности трудящихся профсоюзы "тюменской матрешки" выйдут на коллективные шествия с требованиями по защите социальных прав и интересов людей труда. Одним из лозунгов этого года станет требование снижения пенсионного возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации Профсоюза работников здравоохранения РФ в Тюменской области, в этом году они выходят на демонстрацию под девизом "За справедливую экономику в интересах человека труда".

В профсоюзной организации отмечают, что правительство РФ продолжает проводить экономическую политику, не стимулирующую развитие производства и не обеспечивающую повышение уровня жизни большинства граждан России.

"Вне сферы внимания правительства остаются вопросы, связанные с неустойчивым и социально уязвимым характером определенных форм трудовой деятельности, рисками ухудшения условий труда, снижения доходов для занятых в малом и среднем предпринимательстве, роста бедности, а также перспективами сохранения системы социальной защиты в целом (пенсионное обеспечение, социальное страхование). Уровень жизни большинства граждан остается низким, индексация заработной платы работников не компенсирует падение покупательной способности, до сих пор не решен вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам", - пояснили в профсоюзе медработников.

Организация предложила обширный список лозунгов.

Часть из них касается исключительно профессиональной сферы медработников: "Здоровье народа - забота государства!", "Достойная зарплата медицинским работникам - внимание к нашему здоровью!", "Требуем социальных гарантий медицинским работникам!", "Вернуть в медицину профилактику здоровья!", "Голодный врач опасен для вашего здоровья!"

Некоторые лозунги более универсальны: "Верните МРОТ в Трудовой кодекс!", "За пересмотр минимальной потребительской корзины!", "За фактический рост зарплаты человека Труда!", "Нет росту цен на топливо!", "3адержка зарплаты - уголовное преступление!", "Право на забастовку неприкосновенно!", "Реформы - для народа, а не за счет народа!"

Также значительная часть лозунгов посвящена проблемам жителей Крайнего Севера: "Молодежи Крайнего Севера - надбавки к заработной плате с первого дня!", "Профсоюзы за снижение пенсионного возраста северянам и дальневосточникам!", "Профсоюзы ЗА сохранение льгот северянам!", "Условиям труда - справедливую спецоценку!".

Первомай(2017)|Фото:Накануне.RU

Подобные шествия пройдут и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Однако не каждая профсоюзная организация готова к ним присоединиться. Председатель профсоюзного комитета независимого профсоюза "Профсвобода" Александр Захаркин в беседе с корреспондентом Накануне.RU хоть и раскритиковал повышение пенсионного возраста, заявив, что у тех, кто разрабатывал и принимал этот закон, "либо мозг работает плохо, либо они по предварительному сговору совершают преступление против граждан", но отметил, что, скорее всего, организация не будет принимать участия в шествии. Он отметил, что первоначальный смысл Первомая опошлен и искажен.

"Если коммунисты с вменяемыми лозунгами будут, то ради бога. Но так - мы не организуем ничего. Потому что ходить в общем "стаде" с шариками - это профанация. Опошлили. Как зомби идут, с шариками, флажками. Это день солидарности трудящихся в борьбе за свои трудовые права. Чикаго, 1886 год. Казненные ребята", - заявил председатель профсоюзной организации.

Он подчеркнул, что Первомай не является праздником, поскольку его возникновению предшествовала трагедия, известная также как "Бунт на Хеймаркет".

Напомним, 1 мая 1886 года чикагские рабочие организовали массовую забастовку с требованием восьмичасового рабочего дня. После забастовки, с завода были уволены полторы тысячи рабочих. Возмущенные рабочие объявили еще одну забастовку. Через два дня на завод прибыли штрейкбрехеры. Их встретили митингом у проходной, но полиция разогнала его, используя оружие. Четыре человека были убиты, десятки ранены. После этого люди вышли на мирный митинг на площади Хеймаркет-сквер. В ходе митинга произошла провокация, после которой началась перестрелка - несколько десятков человек были убиты и ранены. После власти начали карательную операцию, в результате которой под суд попали восемь человек. Четверо из них были повешены, еще один свел счеты с жизнью. Оставшимся троим смертную казнь заменили каторгой. Позднее все восемь человек были признаны жертвами провокации.

1 мая, КПРФ(2016)|Фото: lenta.ru

Также председатель профсоюза "Профсвобода" Александр Захаркин сообщил, что жалобы от работников на повышение пенсионного возраста не поступают.

"Профсоюз защищает трудовые права права и обязанности, прописанные в нормах. Нормы прописаны в законах, статьях. Если право работника нарушено, мы его пытаемся защищать, восстанавливать. Но устанавливает нормы законодательный орган - государство. И если государство установило норму, что у нас произошло взрывное улучшение качества и продолжительности жизни - все фантасты мира, вместе взятые, просто отдыхают, то это нельзя оспорить в суде. Суд не примет иск. Это не работодатель, который уволил работника или недоплатил. Это государство "любимое" изобрело норму. Конституционный суд - из той же категории госорганов. Он признал, что так можно", - заявил профсоюзный работник.

В Союзе организаций профсоюзов Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что принимать участие в первомайских шествиях профсоюзы будут. Однако заявили, что лозунгов с требованиями снижения пенсионного возраста не будет. Прокомментировать подробней организацию шествия в организации не смогли, сославшись на отсутствие председателя.

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Профсоюзы "тюменской матрешки" выйдут на Первомай с лозунгами против пенсионной "реформы"

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Теги: профсоюзы, первомай, первое мая, пенсионная реформа, шествие, демонстрация, лозунги, 1 мая



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