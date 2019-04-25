Профсоюзы "тюменской матрешки" выйдут на Первомай с лозунгами против пенсионной "реформы"

В Международный день солидарности трудящихся профсоюзы "тюменской матрешки" выйдут на коллективные шествия с требованиями по защите социальных прав и интересов людей труда. Одним из лозунгов этого года станет требование снижения пенсионного возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации Профсоюза работников здравоохранения РФ в Тюменской области, в этом году они выходят на демонстрацию под девизом "За справедливую экономику в интересах человека труда".

В профсоюзной организации отмечают, что правительство РФ продолжает проводить экономическую политику, не стимулирующую развитие производства и не обеспечивающую повышение уровня жизни большинства граждан России.

"Вне сферы внимания правительства остаются вопросы, связанные с неустойчивым и социально уязвимым характером определенных форм трудовой деятельности, рисками ухудшения условий труда, снижения доходов для занятых в малом и среднем предпринимательстве, роста бедности, а также перспективами сохранения системы социальной защиты в целом (пенсионное обеспечение, социальное страхование). Уровень жизни большинства граждан остается низким, индексация заработной платы работников не компенсирует падение покупательной способности, до сих пор не решен вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам", - пояснили в профсоюзе медработников.

Организация предложила обширный список лозунгов.

Часть из них касается исключительно профессиональной сферы медработников: "Здоровье народа - забота государства!", "Достойная зарплата медицинским работникам - внимание к нашему здоровью!", "Требуем социальных гарантий медицинским работникам!", "Вернуть в медицину профилактику здоровья!", "Голодный врач опасен для вашего здоровья!"

Некоторые лозунги более универсальны: "Верните МРОТ в Трудовой кодекс!", "За пересмотр минимальной потребительской корзины!", "За фактический рост зарплаты человека Труда!", "Нет росту цен на топливо!", "3адержка зарплаты - уголовное преступление!", "Право на забастовку неприкосновенно!", "Реформы - для народа, а не за счет народа!"

Также значительная часть лозунгов посвящена проблемам жителей Крайнего Севера: "Молодежи Крайнего Севера - надбавки к заработной плате с первого дня!", "Профсоюзы за снижение пенсионного возраста северянам и дальневосточникам!", "Профсоюзы ЗА сохранение льгот северянам!", "Условиям труда - справедливую спецоценку!".

Подобные шествия пройдут и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Однако не каждая профсоюзная организация готова к ним присоединиться. Председатель профсоюзного комитета независимого профсоюза "Профсвобода" Александр Захаркин в беседе с корреспондентом Накануне.RU хоть и раскритиковал повышение пенсионного возраста, заявив, что у тех, кто разрабатывал и принимал этот закон, "либо мозг работает плохо, либо они по предварительному сговору совершают преступление против граждан", но отметил, что, скорее всего, организация не будет принимать участия в шествии. Он отметил, что первоначальный смысл Первомая опошлен и искажен.

"Если коммунисты с вменяемыми лозунгами будут, то ради бога. Но так - мы не организуем ничего. Потому что ходить в общем "стаде" с шариками - это профанация. Опошлили. Как зомби идут, с шариками, флажками. Это день солидарности трудящихся в борьбе за свои трудовые права. Чикаго, 1886 год. Казненные ребята", - заявил председатель профсоюзной организации.

Он подчеркнул, что Первомай не является праздником, поскольку его возникновению предшествовала трагедия, известная также как "Бунт на Хеймаркет".

Напомним, 1 мая 1886 года чикагские рабочие организовали массовую забастовку с требованием восьмичасового рабочего дня. После забастовки, с завода были уволены полторы тысячи рабочих. Возмущенные рабочие объявили еще одну забастовку. Через два дня на завод прибыли штрейкбрехеры. Их встретили митингом у проходной, но полиция разогнала его, используя оружие. Четыре человека были убиты, десятки ранены. После этого люди вышли на мирный митинг на площади Хеймаркет-сквер. В ходе митинга произошла провокация, после которой началась перестрелка - несколько десятков человек были убиты и ранены. После власти начали карательную операцию, в результате которой под суд попали восемь человек. Четверо из них были повешены, еще один свел счеты с жизнью. Оставшимся троим смертную казнь заменили каторгой. Позднее все восемь человек были признаны жертвами провокации.

Также председатель профсоюза "Профсвобода" Александр Захаркин сообщил, что жалобы от работников на повышение пенсионного возраста не поступают.

"Профсоюз защищает трудовые права права и обязанности, прописанные в нормах. Нормы прописаны в законах, статьях. Если право работника нарушено, мы его пытаемся защищать, восстанавливать. Но устанавливает нормы законодательный орган - государство. И если государство установило норму, что у нас произошло взрывное улучшение качества и продолжительности жизни - все фантасты мира, вместе взятые, просто отдыхают, то это нельзя оспорить в суде. Суд не примет иск. Это не работодатель, который уволил работника или недоплатил. Это государство "любимое" изобрело норму. Конституционный суд - из той же категории госорганов. Он признал, что так можно", - заявил профсоюзный работник.

В Союзе организаций профсоюзов Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что принимать участие в первомайских шествиях профсоюзы будут. Однако заявили, что лозунгов с требованиями снижения пенсионного возраста не будет. Прокомментировать подробней организацию шествия в организации не смогли, сославшись на отсутствие председателя.