Пока штабы закрываются, Навальный прожигает в отпусках десятки миллионов рублей?

24 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Москва

Пока штабы закрываются, Навальный прожигает в отпусках десятки миллионов рублей?

Автор телеграм-канала «Исповедь сотрудника ФБК» раскрыл многомиллионные траты Алексея Навального на заграничные путешествия, передает корреспондент Накануне.RU. По его утверждениям, блогер взял с биткоин-кошельков 47 млн рублей.

Навальный якобы снимал деньги именно в те дни, когда летал в отпуск. Например, когда он вместе с семьей отдыхал в Египте, со счетов было выведено 3 биткоина (около 1,3 млн рублей). В мае Навальные ездили в Италию. В день вылета Алексей снял с кошелька 874 тыс. рублей, а где-то в середине отпуска – еще 1,3 млн. Во время новогодних праздников семья путешествовала по Таиланду, где потратила 4,3 млн рублей.

навальный, фбе, траты,скрин(2019)|Фото:nation-news.ru

Любопытно, но 90% всех транзакций по кошелькам Навального в период с 1 января 2017 года по 12 апреля 2019 года составляют крупные переводы от 1 биткоина (примерно 380 тыс.). Всего блогеру перевели порядка 525,7 биткоинов - 227 278 551,5 рублей.

Удивительно, как легко Навальный расстается с деньгами ради отпусков. Может, он просто уверен, что иностранные заказчики непременно заплатят ему за очередное фейковое расследование? По утверждению автора канала «Исповедь сотрудника ФБК», за публикацию «компромата» на бизнесменов и чиновников блогеру перечислили более 62 млн рублей. 47 млн из них он слил на путешествия.

Например, за день до того, как Навальный выпустил ролик про Сергея Брилева, ему отправили 20 биткоинов (5,5 млн рублей по старому курсу). На «расследовании» о председателе ПФ Антоне Дроздове Алексей обогатился еще на 12,4 биткоина (5,8 млн рублей по старому курсу).

навальный, траты, фбк, скрин(2019)|Фото:nation-news.ru

Почему при таком заработке у Навального стремительно закрываются штабы, задерживаются зарплаты сотрудникам, а соратники постоянно выпрашивают новые донаты?  Вопрос, пожалуй, остается открытым.

Ранее блогер Олег Лурье рассказал о том, как Навальный зарабатывает на ЕСПЧ, получая вознаграждения за выполнение определенных команд. Не гнушается блогер и шантажа. Достаточно вспомнить февральский скандал с вымогательством 300 миллионов у бизнесмена Евгения Пригожина в обмен на прекращение травли его компании "Конкорд". Ресторатор тогда резко отказал шантажисту.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пока штабы закрываются, Навальный прожигает в отпусках десятки миллионов рублей?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: навальный, фбк, исповедь сотрудника фбк, биткоины, траты навального



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 4652

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети