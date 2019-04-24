Пока штабы закрываются, Навальный прожигает в отпусках десятки миллионов рублей?

Автор телеграм-канала «Исповедь сотрудника ФБК» раскрыл многомиллионные траты Алексея Навального на заграничные путешествия, передает корреспондент Накануне.RU. По его утверждениям, блогер взял с биткоин-кошельков 47 млн рублей.

Навальный якобы снимал деньги именно в те дни, когда летал в отпуск. Например, когда он вместе с семьей отдыхал в Египте, со счетов было выведено 3 биткоина (около 1,3 млн рублей). В мае Навальные ездили в Италию. В день вылета Алексей снял с кошелька 874 тыс. рублей, а где-то в середине отпуска – еще 1,3 млн. Во время новогодних праздников семья путешествовала по Таиланду, где потратила 4,3 млн рублей.

Любопытно, но 90% всех транзакций по кошелькам Навального в период с 1 января 2017 года по 12 апреля 2019 года составляют крупные переводы от 1 биткоина (примерно 380 тыс.). Всего блогеру перевели порядка 525,7 биткоинов - 227 278 551,5 рублей.

Удивительно, как легко Навальный расстается с деньгами ради отпусков. Может, он просто уверен, что иностранные заказчики непременно заплатят ему за очередное фейковое расследование? По утверждению автора канала «Исповедь сотрудника ФБК», за публикацию «компромата» на бизнесменов и чиновников блогеру перечислили более 62 млн рублей. 47 млн из них он слил на путешествия.

Например, за день до того, как Навальный выпустил ролик про Сергея Брилева, ему отправили 20 биткоинов (5,5 млн рублей по старому курсу). На «расследовании» о председателе ПФ Антоне Дроздове Алексей обогатился еще на 12,4 биткоина (5,8 млн рублей по старому курсу).

Почему при таком заработке у Навального стремительно закрываются штабы, задерживаются зарплаты сотрудникам, а соратники постоянно выпрашивают новые донаты? Вопрос, пожалуй, остается открытым.

Ранее блогер Олег Лурье рассказал о том, как Навальный зарабатывает на ЕСПЧ, получая вознаграждения за выполнение определенных команд. Не гнушается блогер и шантажа. Достаточно вспомнить февральский скандал с вымогательством 300 миллионов у бизнесмена Евгения Пригожина в обмен на прекращение травли его компании "Конкорд". Ресторатор тогда резко отказал шантажисту.