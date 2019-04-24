24 Апреля 2019
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Экономика В России

Доля нерезидентов в российских ОФЗ выросла до 26,7%

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в период по состоянию на 1 апреля составила 26,7%, согласно данным Центробанка (ЦБ) РФ.

Таким образом, за месяц этот показатель вырос на 0,8%.

При этом номинальный объём ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил по итогам марта 2,05 трлн рублей при общем объёме рынка на уровне более 7,66 трлн рублей.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, ЦБ заявил о выросшем до $467,8 млрд внешнем долге России, объяснив это главным образом увеличением задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг.

центральный банк, центробанк, ЦБ(2018)|Фото: Накануне.RU

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Доля нерезидентов в российских ОФЗ выросла до 26,7%

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Теги: ОФЗ, облигации, нерезиденты, Банк России, ЦБ РФ



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