У Зеленского воинственно отреагировали на указ Путина о предоставлении гражданства жителям Донбасса
В команде победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского весьма воинственно отреагировали на сегодняшний указ президента России Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Донбасса, говорится в телеграмм-канале "Команда Зеленского".
Там подчеркнули, что Россия якобы подтвердила свою роль "агрессора", который "ведет против Украины войну", и снова назвали Россию "государством-оккупантом".
"К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной цели - прекращению огня. Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на "оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
О каких правах идет речь, непонятно, так как Украина лишила жителей ДНР и ЛНР практически всех прав как граждан Украины.
У Зеленского выразили надежду, что Запад введет новые санкции против России.
Этим заявление Зеленский показал преемственность антироссийского курса Петра Порошенко. При этом многие эксперты считают, что Россия как раз подталкивает Зеленского к более конструктивной позиции по Донбассу.
А секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина создает правовую базу для применения Вооруженных сил РФ на Украине. Он тоже призвал к новым санкциям.
Напомним, указ президента России касается тех граждан Донбасса, у которых есть паспорт ДНР или ЛНР, причем он распространяется и на жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.