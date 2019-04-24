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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

У Зеленского воинственно отреагировали на указ Путина о предоставлении гражданства жителям Донбасса

В команде победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского весьма воинственно отреагировали на сегодняшний указ президента России Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Донбасса, говорится в телеграмм-канале "Команда Зеленского".
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Там подчеркнули, что Россия якобы подтвердила свою роль "агрессора", который "ведет против Украины войну", и снова назвали Россию "государством-оккупантом".

"К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной цели - прекращению огня. Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на "оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

О каких правах идет речь, непонятно, так как Украина лишила жителей ДНР и ЛНР практически всех прав как граждан Украины.

У Зеленского выразили надежду, что Запад введет новые санкции против России.

Этим заявление Зеленский показал преемственность антироссийского курса Петра Порошенко. При этом многие эксперты считают, что Россия как раз подталкивает Зеленского к более конструктивной позиции по Донбассу.

А секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина создает правовую базу для применения Вооруженных сил РФ на Украине. Он тоже призвал к новым санкциям.

Напомним, указ президента России касается тех граждан Донбасса, у которых есть паспорт ДНР или ЛНР, причем он распространяется и на жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

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У Зеленского воинственно отреагировали на указ Путина о предоставлении гражданства жителям Донбасса

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, паспорт, Донбасс, гражданство



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