СК просит арестовать ещё двух участников нападения на российских военных в Сирии

Следствие установило причастность к убийству в Сирии российских военнослужащих Олега Пешкова и Александра Позынича ещё трёх лиц, являющихся гражданами арабской республики. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Напомним, бомбардировщик СУ-24М, управляемый Пешковым, был сбит 24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецким самолетом F-16. Экипаж успел катапультироваться, однако командир погиб в результате обстрела боевиков с земли. В свою очередь, морпех Позынич погиб в результате спасательной операции.

"На данный момент установлена причастность к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих ещё трех лиц — граждан Сирийской арабской республики: Хатыба Марвана Абдулькарима, Манля Амина Мухаммада и Абдаллы Умара Абдульгани", — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Указанны вменяется участие в деятельности незаконного вооружённого формирования, совершение убийства и покушения на убийства, а также глумление над телом умершего.

Обвиняемые объявлены в международный розыск. В феврале в отношении Абдулькарима судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайства следователя об избрании аналогичной меры пресечения в отношении ещё двух обвиняемых находятся в суде на рассмотрении.

Расследование по уголовному делу продолжается.