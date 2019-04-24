В Подмосковье трое полицейских подозреваются в избиении человека

В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело против трёх сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом Накануне.RU сообщила старший помощник ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным СК, вечером 11 апреля мужчины 1990, 1991 и 1987 годов рождения, находясь возле одного из домов по улице Гагарина, применили физическое насилие в отношении 46-летнего мужчины из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Потерпевшему были нанесены множественные удары ногами и руками в область головы и тела, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмы, а спустя неделю скончался в больнице.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении подозреваемого 1990 г.р. меру пресечения в виде заключения под стражу, а соучастников поместил под домашних арест.

В ближайшее время всем троим планируется предъявить обвинение, а также назначить психиатрическую и генетическую экспертизы и провести очные ставки с выходом на место происшествия с очевидцами.

Расследование уголовного дела продолжается.