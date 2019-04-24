Деньги потратила, СГРЭС-2 не построила: Счетная палата уличила "РусГидро" в невыполнении обязательств

Компания "РусГидро" не ввела в эксплуатацию первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 (СГРЭС-2), целиком израсходовав при этом все выделенные средства. К такому выводу пришла Счетная палата РФ по итогам проверки. В самой организации обещают запустить электростанцию в июне этого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СП РФ.

"РусГидро" должна была ввести СГРЭС-2 во втором полугодии 2018 г., но не выполнила обязательства по договору о предоставлении бюджетных инвестиций. Срыв планов в Счетной палате связали с нарушениями, допущенными в ходе пробного пуска оборудования в октябре, которые потребовали ремонта поврежденного парового котла.

Не соблюдаются и сроки строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры СГРЭС-2: до сих пор не готова подъездная железная дорога, которую возводит РЖД по договору с "РАО ЭС Востока". Первоначально ее планировали запустить 1 декабря 2018 г.

Заместитель генерального директора "РусГидро" по капитальному строительству Николай Карпухин заверил, что СГРЭС-2 заработает в этом году.

"Готовность станции у нас оценена в 97%. Фактически в июне мы объект введем. Сейчас завершается комплексное опробование всего оборудования и работы по благоустройству", - заявил он.

В Счетной палате напомнили также, что "РусГидро" должно запустить ТЭЦ в городе Советская Гавань (СГТЭЦ) в 2019 г., но к 31 декабря 2018 г. станция была готова лишь на 48,3%.

Кроме того, аудиторы отметили повышение предельной оценочной стоимости строительства объектов энергетики во втором полугодии 2018 г. после корректировки проектной документации. На стоимость проекта повлияли новые технические решения, которые пришлось принять в связи с заменой импортного оборудования на отечественное, а также низкое качество изыскательных работ.

"При проектировании Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань не были учтены сейсмичность регионов, низкие температуры, наличие скальных грунтов и другие существенные условия", - пояснил директор департамента СП РФ Олег Чернявский.

Так, предельная стоимость строительства СГТЭЦ достигла 33,5 млрд руб., дополнительные работы на СГРЭС-2 обойдутся в 9,3 млрд руб.

В 2012 г. "РусГидро" получила 50 млрд руб. на строительство указанных электростанций, а также уже введенных ранее Благовещенской ТЭЦ и Якутской ГРЭС-2. Эти средства компания израсходовала в полном объеме.

Напомним, СГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани должны обеспечить Дальний Восток электрической и тепловой энергией после вывода из эксплуатации технически устаревших Сахалинской и Майской ГРЭС.