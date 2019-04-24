24 Апреля 2019
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Политика В России Санкт-Петербург

"Нужно находиться в диалоге с людьми". Путин призвал Совет законодателей укреплять обратную связь с гражданским обществом

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня российского парламентаризма встретился с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Поздравив собравшихся с наступающей датой, глава государства отметил, что "и сегодня, и вчера Совет законодателей содержательно работал, организовал предметное обсуждение задач, поставленных в майском указе и в Послании Федеральному Собранию".

"Считаю принципиально важным и эффективным именно такие подходы, именно такую работу, — подчеркнул Путин. — По сути, речь идёт о том, чтобы с участием членов правительства, представителей Счётной палаты, регионов и институтов развития регулярно сверять законотворческую повестку с социально‑экономическими приоритетами развития России, в том числе по конкретным национальным проектам".

Также президент выразил надежду, что в дальнейшем работа Совета будет строиться "в таком же ключе" — "профессионально, по-деловому погружаясь в конкретные темы, волнующие граждан, значимые для развития страны". Кроме того, он отметил необходимость "в полной мере" учитывать позицию и инициативы регионов и органов местного самоуправления.

Затем Путин напомнил об "основной работе", которая ложится на субъекты РФ, в частности реализации национальных проектов.

"В целом от законодательного корпуса жду не только планомерной, вдумчивой, но и более интенсивной работы, деятельного участия в практической реализации каждого национального проекта, нацеленности на результат в интересах ваших избирателей, всех наших граждан", — подчеркнул он.

В частности, парламентариям Путин вменил в обязанность укрепление каналов обратной связи с гражданским обществом.

"Нужно быть в полном смысле слова представительной властью, находиться в диалоге с людьми, — отметил он. — И прошу вас активнее обновлять, модернизировать вашу текущую законотворческую практику, идти в ногу со временем".

Также президент призвал "шире привлекать экспертное, научное, деловое сообщество" при парламентском рассмотрении особо трудных, комплексных и межотраслевых вопросов.

"К примеру, без этого не обойтись при радикальной реформе контрольно‑надзорной деятельности", — добавил он.

В завершение глава государства поблагодарил собравшихся "за большую, плодотворную работу".

Встреча Путина с Советом законодателей(2019)|Фото: kremlin.ru

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"Нужно находиться в диалоге с людьми". Путин призвал Совет законодателей укреплять обратную связь с гражданским обществом

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Теги: Владимир Путин, Совет законодателей, День российского парламентаризма



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