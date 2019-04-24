В МИД Украины назвали агрессией решение Москвы по гражданству для ЛДНР

Указ об упрощённом порядке выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик является новым этапом оккупации Донбасса, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Как сообщало Накануне.RU, данный указ был подписан сегодня президентом РФ Владимиром Путиным. Документ определяет категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, в гуманитарных целях.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела", — написал Климкин в Twitter.