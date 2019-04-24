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Экономика В России

Росстат: Недельная инфляция сохранилась на уровне 0,1%

Инфляция в России в период с 16 по 22 апреля 2019 года составила 0,1%, согласно данным Росстата.

Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 1,3%, свинина — на 0,6%, рыба мороженая и мука пшеничная — на 0,4%, колбаса полукопчёная и вермишель — на 0,3%, говядина, консервы мясные, хлеб, крупа гречневая, печенье и карамель — на 0,2%. В то же время на 0,8% снизились цены на мясо кур, на 0,7% подешевел сахар-песок, и на 0,2% — маргарин.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%, в том числе на капусту белокочанную — 4,9%, морковь — 2,3%, картофель — 0,9%, лук репчатый — 0,8%, помидоры и яблоки — 0,6%. При этом огурцы подешевели на 4,4%.

Цены на дизельное топливо снизились на 0,6%, в то время как на бензин — не изменились.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, годовая инфляция в прошлом месяце составила 5,3%, по данным Банка России.

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Росстат: Недельная инфляция сохранилась на уровне 0,1%

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Теги: Росстат, инфляция, рост цен, снижение цен



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