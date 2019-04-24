Российские нефтяники получат финансирование из ФНБ за удержание цен на бензин

Российские нефтекомпании получат 400-500 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сдерживание цен на топливо, заявили в Минфине РФ.

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства уточнили, что эти договорённости касаются только 2019 года, а их применение в следующем году "при высоких ценах на нефть приведёт к выплатам компенсации нефтяным компаниям из ФНБ в размере 1,7 трлн рублей".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале месяца в правительстве страны обсуждался вопрос сдерживания цен на автомобильное топливо через отмену возврата НДС при экспорте нефтепродуктов. А ранее перед этим кабмин продлил "заморозку" тарифов ещё на три месяца.