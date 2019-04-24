Туроператоры приостановили продажу путевок для россиян на Шри-Ланку

Российские туроператоры приостановили продажу туров на остров Шри-Ланка после серии терактов, жертвами которых стали более 300 человек. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Она уточнила, что это сделано в целях безопасности туристов, передает РИА Новости.

Напомним, 21 апреля шесть взрывов прогремели одновременно в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целью террористов стали шикарные курортные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также церкви, где проходили пасхальные мессы.

Спустя несколько часов на острове прогремели седьмой и восьмой взрывы. Седьмой произошел неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде столицы.

По последним официальным данным, число погибших в серии терактов на Шри-Ланке достигло 359 человек.

22 апреля МИД РФ выступил с рекомендацией туристам воздержаться от поездок в Шри-Ланку. Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в страну.

Ранее стало известно, что местные власти знали о готовящихся терактах еще в начале апреля благодаря сообщениям иностранных спецслужб. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".