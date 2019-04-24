Жители Ямальского района помогают мыскаменцам-погорельцам

24 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Жители Ямальского района помогают мыскаменцам-погорельцам

Нефтяники компании "Газпромнефть-Ямал" купили бытовую технику для семи семей поселка Мы Каменный, которые лишились крова и имущества из-за пожара в двухэтажном деревянном доме.

Сегодня борт доставил холодильники, стиральные машины, телевизоры, электроплиты и чайники погорельцам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Ямальского района.Трагедия произошла 18 апреля. В Мысе Каменном произошло возгорание двухэтажного деревянного жилого дома по улице Академика Сахарова.

помощь погорельцам, вещи, одежда, Мыс Каменный(2019)|Фото: mo-yamal.ru

Одна квартира на первом этаже полностью выгорела, частично огнем повреждено жилое помещение этажом выше. Огонь унес жизнь двухлетней девочки. Еще двое детей – 2009 и 2013 годов рождения, а также их мать 1988 г.р. получили отравление угарным газом. Сейчас они находятся в окружной больнице.

помощь погорельцам, вещи, одежда, Мыс Каменный(2019)|Фото: mo-yamal.ru

помощь погорельцам, вещи, одежда, Мыс Каменный(2019)|Фото: mo-yamal.ru

помощь погорельцам, вещи, одежда, Мыс Каменный(2019)|Фото: mo-yamal.ru

Известно, что в доме проживали семь семей. Погорельцев переселили во временное жилье. На призыв о помощи откликнулись жители сразу трех поселков. В первый же день после объявления о сборе вещей мыскаменцы, ярсалинцы и новопортовцы стали приносить в пункты сбора детскую и взрослую одежду, обувь, постельное белье, посуду, игрушки.

Напомним, во время осмотра места происшествия и бесед с жителями дома следователи выяснили причину возгорания. Пожар возник в квартире на первом этаже. Девочка, которую мать оставила без присмотра, играла спичками на балконе. Одна из них упала на утеплитель, он тут же вспыхнул.

помощь погорельцам, вещи, одежда, Мыс Каменный(2019)|Фото: mo-yamal.ru

Поджигательница позвала на помощь соседей, но сами они потушить огонь не смогли. Жильцы дома начали покидать горевшее здание. Семья, живущая на втором этаже, из-за сильного задымления не смогли найти маленькую дочь, тело которой вскоре и обнаружили огнеборцы. Проверка обстоятельств пожара продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жители Ямальского района помогают мыскаменцам-погорельцам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожар, гибель, ребенок, Мыс Каменный, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.04.2019 15:44 Мск На Ямале двухлетняя девочка сгорела из-за игры соседки со спичками
Ранее 18.04.2019 20:04 Мск В Ямальском районе на пожаре в деревянном доме погибла двухлетняя девочка

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 4647

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети