Жители Ямальского района помогают мыскаменцам-погорельцам

Нефтяники компании "Газпромнефть-Ямал" купили бытовую технику для семи семей поселка Мы Каменный, которые лишились крова и имущества из-за пожара в двухэтажном деревянном доме.

Сегодня борт доставил холодильники, стиральные машины, телевизоры, электроплиты и чайники погорельцам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Ямальского района.Трагедия произошла 18 апреля. В Мысе Каменном произошло возгорание двухэтажного деревянного жилого дома по улице Академика Сахарова.

Одна квартира на первом этаже полностью выгорела, частично огнем повреждено жилое помещение этажом выше. Огонь унес жизнь двухлетней девочки. Еще двое детей – 2009 и 2013 годов рождения, а также их мать 1988 г.р. получили отравление угарным газом. Сейчас они находятся в окружной больнице.

Известно, что в доме проживали семь семей. Погорельцев переселили во временное жилье. На призыв о помощи откликнулись жители сразу трех поселков. В первый же день после объявления о сборе вещей мыскаменцы, ярсалинцы и новопортовцы стали приносить в пункты сбора детскую и взрослую одежду, обувь, постельное белье, посуду, игрушки.

Напомним, во время осмотра места происшествия и бесед с жителями дома следователи выяснили причину возгорания. Пожар возник в квартире на первом этаже. Девочка, которую мать оставила без присмотра, играла спичками на балконе. Одна из них упала на утеплитель, он тут же вспыхнул.

Поджигательница позвала на помощь соседей, но сами они потушить огонь не смогли. Жильцы дома начали покидать горевшее здание. Семья, живущая на втором этаже, из-за сильного задымления не смогли найти маленькую дочь, тело которой вскоре и обнаружили огнеборцы. Проверка обстоятельств пожара продолжается.