Неожиданно? "Единоросс" из Госдумы выступил за возвращение прямых выборов главы Челябинска

24 апреля депутат Госдумы Андрей Барышев провел пресс-конференцию для журналистов, в ходе которой неожиданно высказался и по проблеме возвращения прямых выборов мэра миллионного Челябинска. Накануне.RU выяснило, что может стоять за этими громкими заявлениями парламентария и что вообще происходит сегодня с подготовкой муниципальных выборов в челябинскую думу?

Андрей Барышев особо подчеркнул, что жители Челябинска являются адекватными, дееспособными гражданами, поэтому непонятно, почему их лишили права самостоятельно выбирать мэра. Отчего этот вопрос не затрагивался депутатом (как и его коллегами) раньше – об этом ниже, сейчас важно вспомнить предысторию вопроса.

Напомним, что Андрей Барышев, лидер общественного движения "Соцгород", ныне депутат Госдумы от одномандатного округа № 189. От округа, который вообще-то долгое время считался "своим" для экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, последнего в результате ряда интриг в местной "Единой России" и судебных разбирательств так и не пустили на выборы в Госдуму осенью 2016 года. После чего последовало уголовное преследование и вынужденная эмиграция Юревича в Израиль, а затем в Лондон.

Прямые выборы мэра Челябинска в свое время отменил как раз Юревич, ставший в 2010 году губернатором. Впрочем, и сменщик Юревича Борис Дубровский не стал менять схему назначения главы Челябинска через конкурсную процедуру, в результате 26 февраля нынешнего года главой администрации города-миллионника стал вообще-то непопулярный и не имеющий широкой поддержки Владимир Елистратов.

Сказать, чтобы тема возвращения прямых выборов глав кого-либо трогала из представителей элиты в Челябинской области точно нельзя. При существовавшем до недавних пор консенсусе и губернаторе Дубровском, выборы точно не были в "топе", но 19 марта все поменялось. В том числе, видимо, и достигнутые ранее договоренности по проведению выборов 170 депутатов райсоветов в Челябинске. Поэтому сегодняшние заявления Барышева могут быть совсем неслучайно произнесенными, а являться скрытым сигналом остальным элитным группам.

"Идет большая ярмарка тщеславия, идет торг. Вспомните, что недавно говорил врио губернатора Алексей Текслер по поводу существующей схемы комплектования городской думы Челябинска? Ну, вот и появляется Барышев с собственными представлениями, как можно и нужно проводить выборы. Текслер, кстати, говорил и о необходимости притока новых кадров", - комментирует политолог Андрей Лавров.

По словам собеседника, сейчас вообще-то совсем непонятна ситуация с выборами в муниципальных районах Челябинска. Известно как минимум о нескольких группах, которые готовы вести свой пул кандидатов в райсоветы для того, чтобы уже на основе победивших депутатов в районах делегировать своих представителей в городскую думу.

Говорят об активном участии в предстоящих выборах депутата гордумы Ильи Мительмана, есть свой "пул" и свои кандидаты, которые группируются вокруг депутата и предпринимателя Виталия Рыльских. Группа Александра Аристова (ЧЭМК, "Ариант"), куда традиционно причисляют, кстати, самого Барышева, разумеется, надеется также получить собственную долю мандатов в гордуме. Никуда не делась команда, условно говоря, "молодогвардейцев", близкая к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, в гордуме активно отработал последнюю пятилетку председатель комиссии по социальной политике Александр Галкин. Безусловно, остались собственные интересы на выборах в гордуму у Бориса Видгофа, которого в 2014 году не допустили до кампании и который недавно по предложению врио губернатора занялся делами ХК "Трактор".

При желании можно перечислить еще пару-тройку групп (или "группок") влияния.

Как это все сработает на практике, то есть в ходе начинающихся выборов депутатов райсоветов, сказать и предугадать сейчас невозможно. Праймериз "Единой России", напомним, заканчиваются 26 мая, когда будут объявлены победители и не факт, что результатами праймериз окажутся довольны все. Собственно, так происходило и в 2014 году.

"Вообще-то выборы 170 депутатов районных советов с точки зрения управляемости процесса – это конечно полное безумие! Но сейчас на ходу менять систему, еще опаснее. Добавьте к этому участившиеся победы самовыдвиженцев на разного рода выборах, в целом широкий запрос на "анти-истеблишмент" во власти, результаты выборов в Украине вспомните – и вы получите представление о той гремучей смеси, которая назревает или назрела перед выборами в Челябинске", - добавляет Лавров.

Напомним, что ранее в ходе пресс-конференции врио губернатора Алексей Текслер заявил о неготовности оценивать "двухглавую" систему выборов депутатов городской думы Челябинска. Мы рассказывали, что в принципе еще имеется возможность поменять схему выборов, но времени для этого остается все меньше и меньше.