24 Апреля 2019
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Житель Саратовской области, пытаясь согреться в Нефтеюганске, сжёг венок в Вечном огне

Жителю Саратовской области грозит до трёх месяцев ареста за то, что он сжёг венок в Вечном огне на центральной площади Нефтеюганска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского отдела МВД.
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Заявление о вандализме поступило в полицию 23 апреля. Злоумышленник, находясь у памятника "Воину-освободителю" на центральной площади Нефтеюганска, сжёг поминальный венок в урне Вечного огня и скрылся.

Силовики нашли и задержали преступника. Им оказался 22-летний житель Саратовской области. Признаваясь в том, что совершил, виновник рассказал, что в тот вечер выпивал. Возвращаясь домой, решил погреться у Вечного огня, но счёл его пламя "слишком слабым". Усилить его вандал решил с помощью поджога лежавшего на монументе венка.

Вандал сжёг венок в Вечном огне Нефтеюганска(2019)|Фото: 86.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело о вандализме. Подозреваемого отпустили под подписку. Отметим, ранее он уже был судим за имущественные преступления.

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Житель Саратовской области, пытаясь согреться в Нефтеюганске, сжёг венок в Вечном огне

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Теги: Вечный огонь, воин-освободитель, вандализм



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