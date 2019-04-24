Подробности и нормы указа о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Как передает корреспондент Накануне.RU, текст документа опубликован сегодня на сайте Кремля.

Речь идет о людях, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: теперь они имеют право обратиться с заявлениями о получении российского гражданства в упрощенном порядке. Для этого им нужно подать заявление о приеме в гражданство РФ в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел России, перечень которых определяется данным ведомством.

Также в указе прописан перечень необходимых для этого документов. Планируется, что каждое заявление будет рассматриваться на больше трех месяцев со дня подачи и представления документов.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования - то есть уже с сегодняшнего дня.

О том, что Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР, сообщалось незадолго до второго тура выборов президента на Украине. Сообщалось, что жители этих республик смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - то есть без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ​ более пяти лет.