24 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

От главы Челябинска потребовали убрать пыль с городских дорог

Министерство экологии после жалоб жителей потребовало от главы Челябинска Владимира Елистратова контролировать пыль на городских дорогах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В министерство регулярно поступают жалобы на загрязнение атмосферного воздуха пылью от дорог общего пользования в период НМУ. И.о. министра экологии Сергей Лихачев внес предостережение администрации Челябинска, для того чтобы город активизировал работы по уборке пыли.

"Те работы, которые идут сейчас, недостаточны. При усилении ветра город стоит в пылевой завесе. Необходимо проводить влажную уборку пылесосами. Ответственность за содержание дорог несет городская администрация. Пыль — это вторичное загрязнение воздуха, и мы фиксируем ее с помощью лабораторий по мониторингу атмосферы", - подчеркнул начальник управления экологического просвещения министерства экологии Виталий Безруков.

Теперь администрации города предстоит в течение 70 дней принять меры и уведомить об этом минэкологии.

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От главы Челябинска потребовали убрать пыль с городских дорог

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Теги: Владимир Елистратов, минэкологии, грязь, пыль, дороги, выбросы, НМУ,



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