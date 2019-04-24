Общегородской субботник в Екатеринбурге перенесли из-за Пасхи

Власти Екатеринбурга решили перенести общегородской субботник с 27 апреля (суббота) на 30 апреля (вторник) из-за празднования Пасхи. Об этом в эфире одного из городских каналов рассказал глава города Александр Высокинский, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы посчитали правильным, чтобы перед Пасхой суббота была свободной, и люди могли этот праздник отметить, а перед 1 Мая прибраться и пойти на праздник", - добавил он.

Он также добавил, что субботник пройдёт в штатном режиме. Сам Высокинский будет работать в Дендрарии.