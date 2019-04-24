В Челябинской области местные жители нашли деревянный ящик с телом младенца

На Южном Урале местные жители нашли деревянный ящик с телом младенца. Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел накануне около одного из домов поселка Бердяуш.

Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, родители младенца уже установлены. Семья многодетная, и по предварительной информации, женщина на учете по беременности не состояла.

"Важно сейчас досконально разобраться в ситуации и дать оценку действиям служб системы профилактики: знали ли они о семье, были ли основания для проведения индивидуальной профилактической работы, и все ли возможные меры поддержки были оказаны. Проводим проверочные мероприятия в рамках имеющихся полномочий", - сообщила она.