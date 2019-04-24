24 Апреля 2019
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В Нижневартовске стартовала акция "Георгиевская лента"

9 мая Нижневартовск вместе со всей страной отметит 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, в рамках знаменательной даты, в муниципалитете пройдут как массовые общегородские мероприятия, так и мероприятия на уровне различных предприятий, учреждений культуры, спорта, образования.

Сегодня волонтеры бесплатно раздают всем желающим георгиевские ленточки.

9 мая, в 12.00, в городе состоится парад Победы. Сразу после прохода коробок и провоза военизированной техники начнется шествие Бессмертного полка. Он проследует по маршруту: улица Ленина - проспект Победы – улица Омская – проспект Победы – улица 60 лет Октября. После чего участники шествия смогут направиться в парк Победы для возложения цветов, на территорию старой автостанции, где будет работать выставка военизированной техники и полевая кухня, либо на набережную реки Обь, где в 13.00 начнет работу интерактивная площадка "Стихи и песни военных лет". Также будет работать полевая кухня, развернут праздничную торговлю.

В 14.00 на площади Нефтяников пройдет творческий марафон "Виват, Победа!". В это же время на крыльце ДК "Октябрь" будет организован праздничный концерт "Победа будет за нами".

Финальным аккордом празднования 9 мая станет концерт от творческих коллективов города. Он состоится на площади перед Дворцом искусств в 21 час. Ориентировочно в 22 часа 30 минут состоится праздничный фейерверк.

Отметим, что на улице Ленина (возле Дворца искусств) 5 и 7 мая в 18.00 пройдет генеральная репетиция парада. Движение транспорта на момент репетиции и в праздничный день будет ограничено. Водителей просят заранее продумывать маршрут.

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В Нижневартовске стартовала акция "Георгиевская лента"

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Теги: 9 мая, день победы, праздник, подготовка



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