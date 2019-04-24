Гроб с игрушечной собакой выставили у зданий мэрии и прокуратуры в Воронеже

Воронежский зоозащитник Юрий Шамарин пришел к зданию мэрии с плюшевой собакой в гробу.

Активист развернул плакат с обращением к властям: "Вы – пособники убийц".

Днем ранее Шамарина устроил акцию у здания облпрокуратуры с другим лозунгом: "Позор прокуратуре за бездействие", сообщают "Вести Воронеж".

Недовольство общественника вызвали тендеры на отлов и умертвление больных безнадзорных животных. По мнению активиста, это противоречит законодательству. Он собирается каждую неделю проводить подобные пикеты.

Напомним, закон "Об ответственном обращении с животными" был подписан президентом в конце 2018 года. Долгожданный документ, который рассматривали с 2010 года, запрещает умерщвление животных, пропаганду жестокого обращения с животными, контактные зоопарки и передвижные цирки, а также бои с участием животных.

Однако закон пока не полностью вступил в силу. В частности, статья, в которой оговариваются требования к отлову животных без владельцев, начнет действовать только с января 2020 года.