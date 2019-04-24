24 Апреля 2019
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Политика Центральный ФО В России Москва

Памфилова: к концу 2019 года в России могут ликвидировать треть партий

Треть зарегистрированных в России политических партий может быть ликвидирована уже к концу 2019 года.
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Как заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, причиной может стать несоответствие закону о политических партиях.

"Мы проанализировали информацию о соответствии партий этим критериям. На сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждают свою состоятельность. И примерно треть может быть ликвидирована уже к концу года", - цитирует Памфилову РИА Новости.

Напомним, ранее фонд "Петербургская политика" подготовил доклад о возможных вариантах действия власти накануне выборов в Госдуму в 2021 году. Оказалось, что у Кремля есть четыре сценария реформы партийной системы.

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Памфилова: к концу 2019 года в России могут ликвидировать треть партий

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Теги: Памфилова, партии, ЦИК



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