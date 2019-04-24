Памфилова: к концу 2019 года в России могут ликвидировать треть партий

Треть зарегистрированных в России политических партий может быть ликвидирована уже к концу 2019 года.

Как заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, причиной может стать несоответствие закону о политических партиях.

"Мы проанализировали информацию о соответствии партий этим критериям. На сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждают свою состоятельность. И примерно треть может быть ликвидирована уже к концу года", - цитирует Памфилову РИА Новости.

Напомним, ранее фонд "Петербургская политика" подготовил доклад о возможных вариантах действия власти накануне выборов в Госдуму в 2021 году. Оказалось, что у Кремля есть четыре сценария реформы партийной системы.