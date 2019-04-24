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Политика В России В бывшем СССР ДНР и ЛНР

Путин подписал указ о выдаче российских паспортов в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин распорядился о выдаче российских паспортов в Донбассе. В сообщении на сайте Кремля сказано, что документ определяет категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в гуманитарных целях.

Напомним, о том, что Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР, сообщалось 16 апреля, перед вторым туром выборов президента на Украине. СМИ писали тогда, что жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ​ более пяти лет.

А 5 апреля публиковался якобы указ главы ДНР Дениса Пушилина о порядке выдачи российских паспортов в ДНР, который в руководстве республики назвали "фейком".

Ранее о решении выдавать паспорта РФ в непризнанных республиках в своем блоге сообщил бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский. Затем о том, что подобное решение принято, сообщили несколько СМИ со ссылкой на свои источники. Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что Донецкий национальный медицинский университет имени Алексея Максимовича Горького получил аккредитацию в российской системе высшего образования, и таким образом запущен процесс интеграции Донбасса в систему образования РФ.

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Путин подписал указ о выдаче российских паспортов в Донбассе

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Теги: паспорта днр и лнр, владимир путин



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