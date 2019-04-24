24 Апреля 2019
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В Ноябрьске конфликт из-за детского досугового центра "Парк" вылился в голодовку и антикоррупционный спектакль

В Ноябрьске один из участников спора с мэрией относительно здания детского досугового центра "Парк" решил объявить в знак протеста голодовку. Владельцы бизнеса уверены, что предъявляемые им претензии связаны с тем, что их детище не вписывается в план реконструкции городского парка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предприниматель Виктор Данилов рассказал Накануне.RU, что здание детского центра "Парк", которое суд первой инстанции объявил самостроем и решил снести, находится в городском парке Ноябрьска. В центре расположены детские кафе, игровые автоматы, тир, театральная сцена. Летом на площади перед зданием ездят детские машины, зимой дети могут покататься там же с горки.

"Я купил уже готовое здание около 10 лет назад. Есть разрешение на ввод в эксплуатацию, свидетельство о собственности. Участок, на котором стоит "Парк", я арендую у мэрии. Некоторое время назад у администрации появился проект реконструкции городского парка. Вероятно, понадобилась земля, на которой стоит центр. Чиновники обратились в конце 2018 г. в суд, чтобы признать центр самостроем и снести. Основывались они на том, что здание на 1 м выходит за границы земельного участка, который они и дали в аренду", - заявил Данилов.

То есть сотрудники администрации ранее ошиблись, оформляя договор аренды, а теперь ставят это в вину представителям "Парка", уверен бизнесмен. Хотя ранее этот факт никого не смущал.

"Мы предложили передвинуть участок на метр, чтобы исправить кадастровую ошибку. Суд принял решение в пользу мэрии. Мы подали апелляцию. Мэрия во время суда предложила выкупить здание за 3 млн руб. Мы согласны продать "Парк" по рыночной стоимости либо по кадастровой. Последняя составляет 12,5 млн руб. за здание площадью в 200 "квадратов"", - сказал Данилов.

Обращение к Путину из-за кафе в Ноябрьске(2019)|Фото: vk.com

На здании "Парка" появилось обращение его владельцев к президенту

Также подан иск в Арбитражный суд, суть которого – требование исправить реестровую ошибку, допущенную в момент межевания.

"Прошёл детский спектакль на тему случившегося. Мой компаньон Геннадий Гунько в знак протеста 1 мая начнёт голодовку", - сказал Данилов.

Отметим, в "Парке" Накануне.RU сообщили, что премьера первого в России антикоррупционного спектакля состоялась 24 апреля в Ноябрьске. Сценарий постановки придумали дети – учащиеся театральной студии центра.

"Главными героями постановки стали чиновники городской администрации. Как и в реальной жизни, согласно сюжету, они выгоняют театральную студию на улицу из здания детского центра, которое юные театралы занимают уже не один год", - уточнили в "Парке".

В мэрии Ноябрьска Накануне.RU сообщили, что её представители встречались с бизнесменом ещё до суда, но встречи ни к чему не привели.

"Мы предлагали и продолжаем предлагать разные варианты. Несмотря на то, что 26 марта Ноябрьский городской суд уже подтвердил нашу правоту, мы пытаемся продолжить диалог с предпринимателем", - сообщили в мэрии.

Одно из предложений, и оно было озвучено, - подписание соглашения.

"Мы готовы продолжать конструктивный диалог по решению данного вопроса и рассмотреть все разумные варианты. То, что сейчас делает предприниматель, - попытка манипулировать общественным мнением", - резюмировали в мэрии.

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В Ноябрьске конфликт из-за детского досугового центра "Парк" вылился в голодовку и антикоррупционный спектакль

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Теги: ПаркКафе, администрация Ноябрьска, прокурорская провперка



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