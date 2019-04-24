24 Апреля 2019
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МЧС России: Жарить шашлыки можно, но есть одно условие

В МЧС России заявили, что не имеют ничего против жарки шашлыков на природе. Однако есть одно условие.
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Как рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев, предстоящие майские праздники для спасателей сопряжены с повышенными рисками, поэтому они будут будет работать в усиленном режиме.

"Жарить шашлыки можно. Но соблюдая меры противопожарной безопасности", - цитирует Еникеева РИА Новости.

Также главный пожарный инспектор назвал некоторые требования, которые надо соблюдать при жарке мяса. В частности, территория должна быть очищена от сухой травы, а погода - безветренной. Как уточнил представитель МЧС, запрет на разведение огня может быть установлен в связи с особым противопожарным режимом в конкретном регионе.

Напомним, в прошлом году накануне майских праздников Роскачество протестировало готовый свиной шашлык в магазинах страны. Итоги оказались неутешительны - выяснилось, что производители далеко не всегда используют свежее мясо.

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МЧС России: Жарить шашлыки можно, но есть одно условие

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Теги: шашлыки, мясо, МЧС



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