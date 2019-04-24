На Южном Урале начальника отдела ГИБДД уволили со службы после пьяного ДТП

Начальник отдела ГИБДД по Чебаркулю Григория Керусенко, который пытался сбежать с места ДТП, уволен со службы по отрицательным основаниям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, о происшествии рассказал народный дружинник, на своем автомобиле он столкнулся со встречной легковушкой. В ДТП никто не пострадал, но водитель иномарки почему-то попытался скрыться. Выяснилось, что сбежать пытался начальник ДПС Григорий Керусенко и от него якобы сильно пахло спиртным. По некоторым данным, якобы глава местной ГИБДД ехал с корпоратива.

В ходе служебной проверки было установлено, что капитан полиции оставил место ДТП.

"В настоящее время приказом ГУ МВД России по Челябинской области страж порядка уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас проводится проверка в отношении его руководителей, им грозит привлечение к "строгой дисциплинарной ответственности".

Кроме того, в отношении Керусенко составлен административный протокол об административном правонарушении. Ему грозит лишение прав управления транспортным средством на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.