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На Южном Урале заммэра поймали по подозрению во взятке

На Южном Урале задержан замглавы Чесменского района Константин Гнипа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, он подозревается в получении взятки.

По данным следствия, 470 тыс. руб. он получил в период 2015-2016 годов. Якобы деньги ему передала коммерческая организация за заключение договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, силовики проявляют повышенное внимание к властям муниципалитета, в марте прокуратура потребовала отправить в отставку председателя собрания депутатов Чесменского района из-за недостоверных сведений в декларации.

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На Южном Урале заммэра поймали по подозрению во взятке

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Теги: Константин Гнипа, взятка



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