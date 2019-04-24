Кремль: Путин вряд ли заметил плакат с требованием отставки архангельского губернатора

Владимир Путин в ходе видеомоста с "Севмашем" вряд ли видел плакат с требованием отставки главы Архангельской области Игоря Орлова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

23 апреля на "Севмаше" спустили на воду первую атомную подводную лодку "Белгород", которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".

В СМИ появились фото, где видно, что в ходе видеомоста рабочие развернули плакат с просьбой рассмотреть возможность ухода в отставку главы Архангельской области.

По словам Пескова, "характер мероприятия вряд ли позволял президенту внимательно всматриваться в различные детали на экране", передает РИА Новости.

Напомним, протест жителей региона вызван планами по строительству мусорного полигона, на котором будет складироваться мусор из Москвы. 7 апреля на улицы Архангельска с протестом против строительства мусорного полигона на станции Шиес вышло до 4 тыс. человек.

9 апреля в приемную президента России в Архангельской области активист Юрий Чесноков принес резолюцию митинга. В документе, принятом единогласно, содержится требование жителей Архангельска и пригородов об отставке губернатора региона Игоря Орлова, чье выступление ранее подогрело недовольство жителей