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Кремль: Путин вряд ли заметил плакат с требованием отставки архангельского губернатора

Владимир Путин в ходе видеомоста с "Севмашем" вряд ли видел плакат с требованием отставки главы Архангельской области Игоря Орлова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

23 апреля на "Севмаше" спустили на воду первую атомную подводную лодку "Белгород", которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".

В СМИ появились фото, где видно, что в ходе видеомоста рабочие развернули плакат с просьбой рассмотреть возможность ухода в отставку главы Архангельской области.

рабочие "Севмаша" развернули плакат об отставке губернатора(2019)|Фото: facebook.com/Андрей Рудалёв

По словам Пескова, "характер мероприятия вряд ли позволял президенту внимательно всматриваться в различные детали на экране", передает РИА Новости.

Напомним, протест жителей региона вызван планами по строительству мусорного полигона, на котором будет складироваться мусор из Москвы. 7 апреля на улицы Архангельска с протестом против строительства мусорного полигона на станции Шиес вышло до 4 тыс. человек.

9 апреля в приемную президента России в Архангельской области активист Юрий Чесноков принес резолюцию митинга. В документе, принятом единогласно, содержится требование жителей Архангельска и пригородов об отставке губернатора региона Игоря Орлова, чье выступление ранее подогрело недовольство жителей

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Кремль: Путин вряд ли заметил плакат с требованием отставки архангельского губернатора

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Теги: владимир путин, севмаш, отставка губернатора, архангельская область



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