24 Апреля 2019
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Ждем унты на красной подошве? Кристиан Лубутен познакомился с культурой ханты

Французский дизайнер Кристиан Лубутен познакомился с хантыйской культурой. О коренном северном народе модельеру рассказал глава пресс-службы ПАО "Лукойл" Виталий Матушкин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С удовольствием рассказал известному французскому дизайнеру об их традициях и колорите. Лубутен известен не только фирменной красной подошвой, но и лимитированными коллекциями обуви и сумок с национальным колоритом: Africaba, Mexicaba, а также с использованием вышитой вручную ткани для индийских сари. Таким образом кутюрье напоминает обществу о важности сохранения традиций малых народов мира, равнодушие к этому вопросу может привести к утрате национального самосознания", - пишет Матушкин в своем Facebook.

Он напомнил, что в мире осталось чуть более 30 тыс. представителей народа ханты.

Виталий Матушкин Кристиан Лубутен(2019)|Фото: facebook.com, Виталий Матушкин

Он уточнил, что "частичка города теперь есть и у Кристиана Лубутена" – он получил на память копию скульптуры "Капля жизни", установленной в Когалыме.

"Развитие территорий присутствия – социальная миссия "Лукойл", часть которой – сохранить традиции народностей, проживающих там исторически. А их яркие самобытные узоры на обуви, одежде и в аксессуарах вполне могли бы стать поводом для новой коллекции", - написал Матушкин.

Виталий Матушкин Кристиан Лубутен(2019)|Фото: facebook.com, Виталий Матушкин

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Ждем унты на красной подошве? Кристиан Лубутен познакомился с культурой ханты

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Теги: Кристиан Лубутен, Виталий Матушкин, ханы, Когалым



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