24 Апреля 2019
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Общество Свердловская область В России За рубежом

"Путешествовать по России очень интересно": поезд с японскими блогерами прибыл в Екатеринбург

Сегодня в Екатеринбург прибыл поезд с блогерами, представителями СМИ, крупных туроператоров и инвестиционных компаний Японии. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, целью поездки является продвижение национального туристского потенциала за рубежом. На железнодорожном вокзале города японцев встретили представители органов власти региона, Центра развития туризма Свердловской области и творческая фольклорная группа.

японские блогеры в Екатеринбурге(2019)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

По словам одного из участников тура, представителя японской туристической компании господина Китано, поездка по Транссибирской магистрали с остановками в крупных российских городах им очень нравится.

"Путешествовать по России очень интересно. Можно посетить много туристических мест, я уже многое знаю про Екатеринбург и историю царской семьи. Спасибо за такую теплую встречу в вашем городе. Она оказалась по сравнению с другими очень живая", - отметил он.

Японским гостям провели обзорную экскурсию по городу и показали границу Европы и Азии. Запланирована встреча с туроператорами Свердловской области и посещение выставки "Сысертский фарфор". Японцы пробудут в столице Урала до позднего вечера, после чего отправятся в Казань: состав следует по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву.

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"Путешествовать по России очень интересно": поезд с японскими блогерами прибыл в Екатеринбург

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Теги: поезд, блогеры, Япония, Екатеринбург



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Ранее 17.04.2019 12:16 Мск В Екатеринбург прибудет поезд с японскими блогерами

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