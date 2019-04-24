"Путешествовать по России очень интересно": поезд с японскими блогерами прибыл в Екатеринбург

Сегодня в Екатеринбург прибыл поезд с блогерами, представителями СМИ, крупных туроператоров и инвестиционных компаний Японии. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, целью поездки является продвижение национального туристского потенциала за рубежом. На железнодорожном вокзале города японцев встретили представители органов власти региона, Центра развития туризма Свердловской области и творческая фольклорная группа.

По словам одного из участников тура, представителя японской туристической компании господина Китано, поездка по Транссибирской магистрали с остановками в крупных российских городах им очень нравится.

"Путешествовать по России очень интересно. Можно посетить много туристических мест, я уже многое знаю про Екатеринбург и историю царской семьи. Спасибо за такую теплую встречу в вашем городе. Она оказалась по сравнению с другими очень живая", - отметил он.

Японским гостям провели обзорную экскурсию по городу и показали границу Европы и Азии. Запланирована встреча с туроператорами Свердловской области и посещение выставки "Сысертский фарфор". Японцы пробудут в столице Урала до позднего вечера, после чего отправятся в Казань: состав следует по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву.