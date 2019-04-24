"Создал новый мем": Бастрыкин рассказал, почему изучал фотографию на ноутбуке под лупой

Глава СК РФ Александр Бастрыкин изучал снимок на ноутбуке с помощью лупы, так как других способов дополнительно увеличить изображение не было.

Как сообщалось, что снимок был сделан во время приема граждан, который Бастрыкин провел в Москве: один из пришедших на прием пожаловался на отказ возбуждать уголовное дело из-за смерти его отца в 2016 году. Главе СКР показали фотографию с места происшествия, и якобы чтобы хорошо ее рассмотреть, он и использовал лупу.

Председатель ведомства вспомнил эту историю на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции. Видеозапись выступления появилась в Сети.

Бастрыкин пояснил, что запись была плохого качества и ее увеличили до того предела, когда "уже ничего не понятно". "Я взял лупу и стал - что делать? Применять оптическое изображение на цифровое", - сказал глава СКР.

Он добавил, что в итоге удалось раскрыть преступление, которое ранее считали несчастным случаем. Бастрыкин также заметил, что, "оказывается, создал этой лупой новый мем".

Напомним, пользователи соцсетей ранее высмеяли фотографии. "Битые пиксели ищут?", "Элементарно, Ватсон, элементарно!", "Микроскоп удобнее", "Показывает молодым работникам Следственного комитета, как нужно искать оскорбления власти в интернете", - шутят в Сети.