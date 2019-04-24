24 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске экс-омбудсмена Севастьянова обязали снести самовольные постройки возле кафе "Бременские музыканты"

В Челябинске по требованию прокуратуры снесут самовольно построенные объекты рядом с кафе "Бременские музыканты", которые принадлежат экс-омбудсмену Алексею Севастьянову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет об объектах на земельном участке вблизи дома 7А по Краснопольскому проспекту.

"Физическим лицом осуществлен самовольный захват части земельных участков площадью 3496 кв.м. без законных оснований. На участках самовольно возведены постройки", - говорится в сообщении.

Данные объекты используются для эксплуатации кафе "Бременские музыканты".

Челябинский областной суд обязал Севастьянова снести все самовольно возведенные капитальные и некапитальные строения и передать земельные участки городу.

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В Челябинске экс-омбудсмена Севастьянова обязали снести самовольные постройки возле кафе "Бременские музыканты"

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Теги: Алексей Севастьянов, прокуратура, суд,



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