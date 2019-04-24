Московский репетитор избивал 8-летнюю девочку во время уроков музыки
В Москве репетитора подозревают в избиении ребенка. Следственный комитет уже начал проверку.
Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, по предварительным данным, во время уроков музыки репетитор систематически наносил побои и применял физическую силу к 8-летней девочке. Также педагог высказывал в ее адрес различные оскорбления.
Как добавили в ведомстве, сейчас мужчина задержан, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало Накануне.RU, недавно воронежский учитель прямо во время урока погладил школьника раскаленным утюгом.