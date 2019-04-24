Прокуратура снова заставила руководство "Бакальского рудоуправления" погасить долги по зарплате

Прокуроры добились снижения задолженности по заработной плате перед работниками ООО "Бакальское рудоуправление" с 22,3 млн до менее чем 6 млн руб., ситуация остается на контроле в надзорном ведомстве, сообщили Накануне.RU в прокуратуре.

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По данным областной прокуратуры, за март текущего года перед 987 работниками рудоуправления накопилась задолженность в сумме 22,3 млн руб. В результате предостережения в адрес руководства предприятия было погашено 16,7 млн руб. долгов по зарплате, ситуация остается под контролем.

Любопытно, что данные прокуратуры Челябинской области и Челябинскстата никак не коррелируют между собой по оценке просроченной задолженности по зарплате. На 1 апреля 2019 года в Челябинскстате была зафиксирована общая задолженность предприятий перед сотрудниками в размере всего 16 млн 174 тыс. руб., что меньше, чем та же задолженность одного лишь "Бакальского рудоуправления".

Менее года назад мы рассказывали о том, что после возбуждения уголовного дела на Бакальском рудоуправлении было погашено долгов по зарплате еще на большую сумму.

Предприятие испытывает финансовые проблемы последнее полтора десятка лет и при этом остается едва ли не единственным работодателем в южноуральском Бакале и прилегающих территориях. Получивший статус ТОСЭРа Бакал (ровно как и другие моногорода на Южном Урале) пока так и не смог запустить полноценной программы диверсификации и создания новых предприятий.