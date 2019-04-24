"Мы добьемся успеха". Ребенку, спасенному из-под завалов дома в Магнитогорске, предстоит длительная реабилитация

Ваня Фокин, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, проходит курс реабилитации в Челябинской областной детской клинической больнице. Как рассказали врачи, развитие ребенка полностью соответствует его возрасту – он жизнерадостный, спокойный, общается с другими детьми и хорошо переносит все процедуры. Однако у мальчика, пережившего тяжелую травму, еще остаются проблемы с ножкой – Ваня ходит только с опорой, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса, погибли 39 человек. Мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Мальчика доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где он проходил лечение. 14 февраля его выписали, и вместе с мамой он вернулся в Магнитогорск. Сейчас малыш проходит курс реабилитации.

Ребенку 1 год 2 месяца. Как рассказала мать мальчика Ольга Фокина, малыш стал больше разговаривать, произносит слова "мама" и "папа", играет со старшим братом.

"Из-за ножки не ходит самостоятельно, но уже получше, держится за опору и ходит. Уже привык к камерам. Со всеми общается, но не особо любит процедуры", - отметила она.

Ольга рассказала, что Ваню Фокина узнают на улице прохожие и желают ему скорейшего выздоровления. Сейчас семья живет в новой квартире, она находится недалеко от места трагедии, но уезжать из Магнитогорска они не собираются.

"Предоставили квартиру в том же районе. В квартире уже обжились, детям она нравится", - сообщила Ольга, добавив, что они стараются не вспоминать о пережитом и очень редко бывают возле своего бывшего дома.

Сейчас Ваня проходит реабилитацию в Челябинской областной детской клинической больнице. В день у ребенка 10 процедур, с ним работают невролог, педиатр, ортопед, врач-физиотерапевт, психолог, логопед, воспитатели.

"Состояние удовлетворительное, он проходит повторный курс реабилитации, поскольку ребенок перенес множественную тяжелую травму, помимо этого синдром длительного сдавления в условиях низких температур. Недавно состоялся консилиум врачей, где было решено, что дальнейшую реабилитацию ребенок продолжит у нас в больнице. Какие задачи мы ставим? Во-первых, это стимуляция моторного развития ребенка, профилактика дальнейших нарушений, гипертрофии мышц. Мы обучим его правильной установке стопы, правильной походке. Разработаем дальнейшую программу реабилитации на год. Сейчас существует терапевтическое окно, в которое мы должны уложиться и максимально провести реабилитационные мероприятия, чтобы у нас было минимум осложнений", - рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации №1 Челябинской детской областной клинической больницы Алла Галимзянова.

У мальчика есть некоторые изменения из-за травмы.

"Чтобы ребенок правильно пошел, правильно двигался, нужны реабилитационные мероприятия. Сейчас немножко идет неправильная установка стопы, это все последствия такой тяжелой травмы. Кроме того, есть трофические нарушения со стороны тканей. Из-за синдрома длительного давления нарушается кровоснабжение тканей, вследствие этого происходят определенные процессы. Мы над этим работаем", - продолжила она.

Здесь же Ваня проходит дополнительные обследования, которые необходимы, чтобы составить правильный план реабилитации.

"Ребенок чудом выжил и восстановился до такой степени. Я считаю, что у него реабилитационный потенциал очень высокий, и я надеюсь, что мы добьемся успеха", - подчеркнула Алла Галимзянова.