Шойгу: Россия примет асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у границ РФ

Россия может принять асимметричные меры в ответ на активность стран НАТО в Черном море и на Балтике, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Как отметил министр, действия альянса ведут к росту напряженности и требуют адекватного реагирования, пишет RT.

По его словам, стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса, в основе которой заложен принцип "сам придумал - сам в это поверил".

Напомним, в конце марта в Черное море направились три корабля НАТО: эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский - "Санта Мария".

18 апреля военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.

В прошлом году Шойгу заявил о небывалом со времен холодной войны уровне активности НАТО у границ РФ.

Он отмечал, что планы польских властей разместить на территории страны дивизию армии США вынуждают Россию принимать ответные меры.