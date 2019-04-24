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Политика В России За рубежом

Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине

На этой неделе президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Пекин, где примет участие в мероприятиях второго международного форума "Один пояс, один путь". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Визит главы государства в Китай пройдет 26 и 27 апреля. Также запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-китайского партнерства.

Владимир Путин, Си Цзиньпин(2018)|Фото:kremlin.ru

Будут затронуты актуальные региональные и международные проблемы. Кроме этого, запланирован ряд двусторонних бесед Путина с лидерами государств-участников форума.

Ранее сообщалось, что на форум "Пояса и пути" в Китай прибудут главы 37 государств.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине

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Теги: Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия, переговоры



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