ТМК отгрузила 966 тыс. тонн стальных труб в I квартале 2019 года

Трубная металлургическая компания (ТМК) в I квартале 2019 года отгрузила 966 тыс. тонн стальных труб, показатель снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В пресс-службе ТМК объясняют, что это обусловлено снижением объема отгрузки труб в Американском дивизионе, где объем уменьшился на 14% по сравнению с I кварталом прошлого года. Это стало результатом временного замедления активности на североамериканском рынке в I квартале этого года под влиянием снижения цен на нефть и сокращения количества буровых установок.

В компании надеются, что в текущем году потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в РФ будет высоким

"Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к дальнейшему росту спроса на высокотехнологичную продукцию", - отмечают в ТМК.