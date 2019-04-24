ФСБ задержала двоих боевиков банды Басаева и Хаттаба

Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ), это жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов.

Их подозревают в посягательстве на жизнь военнослужащих при нападении на Дагестан в 1999 году.

В августе 1999 года боевики в составе банды обстреляли российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность и наведение конституционного порядка в Ботлихском районе Дагестана. Были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения различной степени тяжести.

22 апреля в Чечне был вынесен приговор участнику банды Басаева по делу псковских десантников.