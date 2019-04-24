Екатеринбургский депутат и владелец ТЦ "Омега" о ЧП: "Молодые люди обсуждали, сколько денег могут получить в качестве компенсации"

Екатеринбургский депутат и владелец ТЦ "Омега" Владимир Смирнов прокомментировал инцидент с падением на нескольких несовершеннолетних подростков декоративной конструкции в ресторане KFC. Как он пишет у себя на странице в Facebook, свидетели говорят о том, что после происшествия молодые люди обсуждали, сколько денег могут получить в качестве компенсации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я изучил материалы дела. Сотрудники полиции изъяли конструкцию, видеозапись, документацию на деятельность ресторана и на организацию, проводившую ремонтные работы. Обращаю внимание, что ресторану KFC, как и другим арендаторам, мы сдаем помещение без отделки, а они, в свою очередь, самостоятельно привлекают подрядные организации для реализации дизайн-проектов и чистовой отделки", - пишет депутат.

упавшая конструкция

Он также добавил, что дети серьёзно не пострадали и это самое главное.

"Меньше всего мне хочется думать о каких-либо провокациях, хотя в материалах дела есть показания одного из потерпевших, что их товарищ сам руками задевал данную конструкцию. Самое главное, чтобы здоровью детей и подростков ничего не угрожало. Скорейшего выздоровления! Думаю, что представители KFC смогут решить вопросы с потерпевшими в досудебном порядке", - добавил Смирнов.

Напомним, что вчера вечером декоративная конструкция упала на восьмерых подростков. По данному факту начали проверку прокуратура и СКР региона. Также устанавливаются ответственные за обеспечение безопасности в торговом комплексе.