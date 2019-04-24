24 Апреля 2019
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"Вот какие наши отцы и деды были сволочи, а мы хорошие". Юрий Дудь снял фильм о Колыме

Журналист Юрий Дудь снял фильм "Колыма - родина нашего страха".
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Съёмочная группа проделала путь по трассе "Колыма" от Магадана до Якутска, а также встретилась в Москве с историками и родственниками пострадавших от репрессий, в частности? с дочерью авиаконструктора Сергея Королёва Наталией и юмористом Ефимом Шифриным. Шифрин считает, что к 1938 "страх уже проник во все поры", а в истории создания ГУЛАГа упоминается, что становление системы исправительно-трудовых лагерей относится ещё к концу 1920-х гг. Таким образом, остаётся не очень понятным, почему именно Колыма стала "родиной страха", связанного с репрессиями.

Более того, несмотря на то, что в фильме неоднократно осуждается Иосиф Сталин, выяснилось, что отношение к нему самому и к событиям тех лет до сих пор неоднозначное, в том числе и у родственников репрессированных, и у жителей тех мест. Так, историк и краевед Иван Паникаров упомянул, что "с 37 по 39-й, да, было страшно здесь, и вся история Колымы сводится к этим двум годам". При этом в войну в регионе было добыто около 400 тонн золота, большая часть которых пошла на оплату союзникам поставок в годы Великой Отечественной войны.

"Мы – наше поколение, мы очень хорошие получаемся, потому что мы раскопали столько, мы знаем, как стреляли, как вешали, как голодом морили, как морозили. Вот какие наши отцы и деды были сволочи, а мы хорошие", – отметил он.

Современность представлена красивыми видами природы, которые, впрочем, перемежаются с картинами безысходности, заброшенными и полузаброшенными посёлками. Стоит отметить, что фильм не даёт ответа, почему Колыма не опустела полностью после закрытия ГУЛАГа, но стала оставляться людьми в то время, когда ни Сталина, ни СССР уже давно нет.

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"Вот какие наши отцы и деды были сволочи, а мы хорошие". Юрий Дудь снял фильм о Колыме

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Теги: Колыма, Юрий Дудь, Сталин, Колыма родина нашего страха



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