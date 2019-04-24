24 Апреля 2019
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Водителям, уехавшим с места крупных ДТП, ужесточили наказание

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь, если в аварии погиб один человек, то водитель в случае оставления им места ДТП, получит от 2 до 7 лет тюрьмы. Если в аварии две и более жертвы - от 4 до 9 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

В случае, если в аварии не погиб никто, но есть серьезно пострадавшие, то сбежавшему грозит до 4 лет тюрьмы.

Авторы законопроекта считают, что виновник в любом случае обязан остаться на месте аварии до приезда полиции.

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Водителям, уехавшим с места крупных ДТП, ужесточили наказание

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Теги: водители, место дтп, наказание



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