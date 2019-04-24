Свердловские полицейские начали акцию по борьбе с наркоманией среди "трудных" подростков

Свердловские полицейские приступили к проведению широкомасштабной акции "Дети России-2019". Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, основной целью является профилактика наркомании среди подростков и молодежи, а также выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Мероприятие продлится до 26 апреля включительно. По данным Горелых, представителям МВД оказывают содействие ряд взаимодействующих структур региона, в том числе министерство образования и молодежной политики, министерство здравоохранения, министерство социальной политики и другие ведомства.

Органы внутренних дел осуществляют проверки по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Подрастающему поколению разъясняют ответственность за причастность к наркотрафику, необходимость пройти обследование и (или) лечение от алкоголизма и наркомании, социально-медицинскую реабилитацию, приглашают на консультативный прием к врачу-наркологу, выдают соответствующие направления.

Личному составу всех без исключения территориальных ОВД поставлена задача пресекать факты распространения рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, курительных смесей на фасадах жилых домов, зданий, заборах и ограждениях. Управляющие компании будут оперативно реагировать на сообщения граждан и полиции с целью устранения незаконных надписей.

"Стражи порядка ориентированы на регулярные внезапные рейды в учреждения государственного и негосударственного воспитания с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также по иным местам концентрации подростков и по заброшенным зданиям и сооружениям, которые зачастую используются как точки для потребления или распространения опасных препаратов. Когда данная акция завершится, органы внутренних дел совместно с прокуратурой проведут еще одно профилактическое мероприятие под названием "Семья без наркотиков" с целью разъяснения молодежи чреватых последствий употребления смертоносных веществ", - отметил полковник Горелых.