Глава Прикамья предложил передать регионам порядок предоставления древесины жителям для собственных нужд

Власти регионов должны сами регулировать порядок предоставления древесины жителям для собственных нужд. Об этом губернатор Прикамья Максим Решетников заявил в Перми на пленарном заседании Национального лесного форума "Основные векторы развития рационального природопользования", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельными отношениями Госдумы Николай Николаев отметил: Пермский край – регион, которому есть, что показать и в части постановки лесов на учет, и в части благоустройства городских лесов, мониторинга, взаимодействия с бизнесом. Решетников добавил, что деревья в регионе являются одной из точек роста: из 20 млн "кубов" леса заготавливается 12 млн, на глубокую переработку идет 7,5 млн кубометров.

Губернатор Пермского края выступил с рядом законодательных инициатив. В частности, он отметил, что у региональных властей есть необходимость самостоятельно регулировать порядок предоставления древесины жителям для собственных нужд. По его словам, те нормы, которые прописаны в Лесном кодексе, с одной стороны, создают гигантские очереди на обеспечение граждан лесом на 15-20 лет. С другой, большую часть леса жители края перепродают.

Также глава Прикамья обратил внимание на использование древесины, которая остается после строительства линейных объектов. Сейчас, после вырубки, она продолжает находиться в федеральной собственности и не утилизируется. Предполагается, что права на её реализацию могут передать тем, кто занимается вырубкой деревьев.

Отдельно Решетников остановился на передаче полномочий по лесоустройству региональным властям. По его мнению, схема управления лесным хозяйством должна быть гибкой, в каждом регионе – своя.

"Нам не хотелось бы полностью терять рычаги воздействия, я бы попросил для регионов, которые планируют развиваться и вкладывать средства в развитие лесной отрасли, оставить какие-то механизмы взаимодействия и влияния", - сказал Решетников.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик отметил, что далеко не все регионы возвращают достаточный объем денег, которые они получают от лесной отрасли, на её развитие. Пермский край поддерживает лесную отрасль.

Также глава Рослесхоза заявил, что вопрос предоставления регионам возможности самостоятельно регулировать заготовку жителями древесины для собственных нужд будет обсуждаться. По его мнению, эту льготу нужно прописать в том виде, в котором это удобно для человека, и оставить возможность регионам детализировать предоставление льготы на местном уровне с учетом специфики условий.

Также в на пленарном заседании обсудили создание городских лесов. По словам Ивана Валентика, сегодня на кадастровый учет в России поставлен 61% городских лесов. К концу года планируется этот процесс завершить. При этом городские леса должны быть не только на окраинах, но и у каждого жилищного комплекса. Замминистра сказал, что смысл сохранения городских лесов заключается в том, чтобы создать нормальные лесопарки мозаичного типа на территории города.

Напомним, третий этап Национального лесного форума состоялся в Перми 22-23 апреля. В нем участвовали 500 человек из 27 регионов страны. Участники форума обсудили вопросы использования, сохранения и развития лесной отрасли. С докладами выступили отраслевые эксперты Пермского края и других регионов страны.

Форум проходит под эгидой Госдумы, при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Его этапы уже прошли в Тамбове и Тюмени. 2-3 июня Национальный лесной форум пройдёт в Якутске, потом – в Сыктывкаре (4-5 июля), Красноярске (2-3 сентября). Подведение итогов состоится в сентябре в Москве.