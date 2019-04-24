В Екатеринбурге с 1 мая изменится схема движения пяти автобусных маршрутов

Администрация Екатеринбурга планирует с 1 мая 2019 года провести изменения в маршрутной сети, которые, по мнению мэрии, позволят восстановить и улучшить транспортное сообщение микрорайона Старая Сортировка с микрорайоном Вторчермет. Как сообщает муниципалитет, для этого будет изменена схема движения маршрутов № 57 и № 57А, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Маршрут №57 будет продлен до остановки "ДМБ № 9" и пройдет по улицам Бебеля, Техническая, Расточная, Билимбаевская, Ангарская, Техническая, Леваневского в прямом и обратном направлении.

По итогам исследований транспортных потоков маршрут № 57А изменит существующую схему движения и будет ходить по маршруту №024, но с продлением до 9-й детской больницы. Интервалы движения по маршрутам № 57 и № 57А составят 10-12 минут.

Также планируется отменить несколько маршрутов. Например, №13 "Площадь 1905 года – ДМБ № 9" и 13А "Площадь 1905 года – Уралтехгаз".

"Пассажиры маршрута №13 смогут воспользоваться измененным маршрутом №57А. Пассажиры маршрута №13А, желающие доехать до остановки "Уралтехгаз", смогут это сделать на маршруте №082, конечная остановка которого перенесена с "Монтажников" на "Уралтехгаз", - заявили в мэрии.

В связи с отменой маршрута №13 и 13 А будет изменена схема движения маршрута №15. Теперь автобусы пойдут по улице Черепанова в обоих направлениях.

Из-за того, что маршрут №024 практически восстановлен, то №012, который дублировал маршрут, вернется на прежнюю схему движения "Сахарова – Елизавет"

"Данные изменения позволят восстановить прямое сообщение улиц 8 Марта – Бориса Ельцина – Челюскинцев, улучшить транспортное сообщение микрорайона Старая Сортировка с микрорайоном Вторчермет за счет работы автобусов большого класса, а также улучшить транспортное обслуживание ДМБ №9", - считают в администрации.

Напомним, вместе с маршрутом 024 власти ликвидировали рейс №04 – пострадали жители микрорайонов ЖБИ и ВИЗ.

Как известно, идея транспортной реформы в Екатеринбурге была озвучена еще в 2017 году. И уже тогда была подвергнута разгромной критике со стороны как горожан, так и экспертов.