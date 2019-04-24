В Екатеринбурге ребенок пострадал от падения дорожного знака на Уралмаше

В Екатеринбурге на Уралмаше на ребенка упал дорожный знак. Следственный комитет начал проверку.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, инцидент произошел днем 23 апреля на перекрестке улицы Индустрии и проспекта Космонавтов: на мальчика 2007 года рождения рухнул дорожный знак. В результате ребенок получил ушибленную рану теменной области.

Сразу после случившегося пострадавший был доставлен в больницу. Там ему оказали необходимую помощь и отпустили домой, так как госпитализация не потребовалась.

Сейчас следователи СКР выясняют все обстоятельства. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

Как сообщало Накануне.RU, в тот же вечер в Екатеринбурге несколько подростков получили травмы после падения на них рекламного щита.