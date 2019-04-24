Ученые обнаружили в вейпах следы бактериальных и грибковых токсинов

Ученые Гарвардского университета провели анализ сырья, используемого в электронных сигаретах.

Эксперимент выявил наличие бактериальных и грибковых токсинов в 80% курительных смесей и 30% картриджей. Это грозит развитием воспалительных процессов, сбоем в работе органов дыхания и, как следствие, развитием астмы.

Как сообщает Regnum, исследовались популярные марки продукции. Опасные продукты жизнедеятельности грибков в основном обнаруживались в продукции со вкусом табака и ментола.

Еще несколько лет назад японские ученые провели исследование электронных сигарет и выяснили, что они намного опаснее, чем обычные. В нескольких образцах жидкости для курительных устройств зашкаливало количество формальдегида и ацетальдегида.

В прошлом году эксперты предложили ввести ограничения на электронные сигареты в России.